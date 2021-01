Les questions de l’année 2021 en athlétisme, basket, hockey, judo,... : des rêves belges de médailles aux espoirs d’écrire l’histoire olympique Autres sports Laurent Monbaillu © D.R.

Avec un an de retard, les Jeux olympiques de Tokyo devraient apporter, l’été prochain, toutes les réponses aux questions que l’on se pose tant au niveau belge qu’à l’échelle internationale. Nous en avons sélectionné quelques-unes.



Matthias Casse fera-t-il mieux que Dirk Van Tichelt ? Oui !



Médaillé de bronze en 2016 et jeune retraité, Dirk Van Tichelt pourrait déjà avoir trouvé son successeur sur le podium des Jeux olympiques. Témoin privilégié de la médaille de son mentor et ancien sparring-partner au Brésil, Matthias Casse n’a cessé de monter en puissance ces dernières années, au point d’être aujourd’hui l’indiscutable n°1 mondial de la catégorie des -81 kg. Champion d’Europe et vice-champion du monde en 2019, victorieux au Masters et à Paris, l’Anversois, 24 ans en février prochain, détient tous les atouts pour s’emparer à son tour d’une médaille au pays du judo, même si la pandémie a quelque peu brisé son élan. Une finale royale face à son "second", l’Israélien Sagi Muki, constituerait un scénario de rêve qui permettrait peut-être à Matthias Casse d’écrire, en lettres d’or, la plus belle ligne de son palmarès. On l’en croit tout à fait capable !



(...)