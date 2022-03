En janvier, la victoire de la Belgique sur le Kosovo, conjuguée à la défaite de la Turquie en Grèce, permettait aux Red Wolves de poursuivre leur route vers le Mondial 2023 avec une présence lors des barrages, une dernière étape qui se déroulait initialement sur deux étages avec d’abord une double confrontation contre la Slovaquie et une rencontre face à la Russie ensuite.

La guerre en Ukraine et la suspension de la Russie de la carte du handball viennent tout chambouler et raccourcir ce parcours. Le vainqueur de ce double match contre les Slovaques, disputé cette semaine, sera officiellement qualifié pour le Mondial 2023 en Suède et en Pologne.