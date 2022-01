Ils auraient tant aimé terminer ce mois de janvier par une victoire, à Hasselt, dans une Alverberg bouillonnante. Malheureusement, c’est sans public et au terme d’un partage face au Luxembourg que les Red Wolves ont bouclé ces trois semaines intensives.

Passée la petite déception de ne pas avoir gagné, le staff peut toutefois dresser un bilan positif : trois victoires (Turquie, Kosovo, Luxembourg) et un partage (contre le Luxembourg) en six matchs avec, au bout, une qualification historique pour le 2e tour des "qualifs" du Mondial 2023 (en mars via un premier niveau de barrage) et une nouvelle présence lors des poules qualificatives pour l’Euro suivant.