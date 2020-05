Le secteur en souffrance, porté par des passionnés, appelle aujourd'hui à l'aide

L’escalade est un sport en pleine expansion en Belgique. Une étude internationale menée par l'IFSC (International Federation of Sport Climbing) estime à 200.000 le nombre de grimpeurs en Belgique. Les salles sont habituellement combles et, chaque année, on en dénombre davantage. Elles sont actuellement 65 en Belgique, dont une trentaine à Bruxelles et en Wallonie.

La fermeture durant plusieurs mois de ces salles à la suite du Covid-19 a plongé ces infrastructures dans une situation catastrophique, menaçant certaines de disparaître.

"En Belgique, le secteur est principalement représenté par de jeunes passionnés, à la différence de pays voisins où de grandes chaînes ont fait leur apparition sur le marché copiant le modèle du secteur du "fitness". En Belgique, les salles belges sont des ASBL ou des entrerpises à taille humaine portées par quelques passionnés", indique le Club Alpin Belge dans un communiqué.

Concrètement, le secteur appelle à une réouverture au cours de la phase 3 du déconfinement en Belgique.

Ainsi, le Club Alpin Belge, en collaboration avec les salles, la fédération flamande (KBF), des experts médecins et les fédérations internationales, a défini des modalités qui permettraient une réouverture des salles et une pratique de l’escalade dans le contexte du déconfinement.





Des mesures "faciles à mettre en place"

Ce plan de déconfinement de l'escalade indoor proposé par le Club Alpin Belge est basé sur les mesures prises dans les autres sports ou d'autres pays : distanciation physique, port de masque, se laver les mains, respect des consignes général et le bon sens de chacun.

"La pratique de l’escalade en salle présente divers avantages opérationnels sur d’autres sports", indique le Club Alpin Belge

les salles sont exclusivement dédiées à l’escalade, un gestionnaire unique contrôle l’ensemble des comportements et des flux

des systèmes de réservation sont /peuvent facilement être mis en place

les flux de pratiquants peuvent facilement être cadrés car la pratique se fait sur des voies bien délimitées d’une pratique individuelle

les surfaces au sol sont grandes en comparaison au nombre de pratiquants

le nombre de pratiquants peut aisément être contrôlé et réduit

des zones peuvent être délimitées physiquement et visuellement suivant des consignes et des protocoles officiels

le contact direct entre pratiquants est inexistant

des contacts indirects sont possibles via les prises (ou la corde en voies seulement), mais ils sont limités. Il est aisé de s’assurer que les pratiquants se sont nettoyés les mains avant et après chaque voie.

le parcours du pratiquant est défini par la voie ou le bloc. Le choix et l’ouverture des voies/blocs sont définis par la salle : il est aisé de construire les parcours en garantissant au maximum la distanciation physique

la durée d’une séance est modulable

ce sport n'engendre pas d’hyperventilation et l’intensité de l’effort n’est pas très haute et est modulable.

le respect des consignes de sécurité (par et pour les pratiquants) est une constante déjà respectée : surveillance mutuelle et générale

Par ailleurs, la fédération francophone d’escalade - le Club Alpin Belge - a mené une enquête auprès des salles d’escalade à Bruxelles et en Wallonie. Celle-ci apporte des chiffres de référence sur la table