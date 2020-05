Lors du Conseil National de Sécurité, le gouvernement a décidé d'autoriser certains sports nautiques.

Si l'escalade est encore proscrite en Belgique, les sports nautiques peuvent à nouveau se pratiquer en Belgique mais sous certaines conditions. Dans un communiqué de presse, le SPF Mobilité a donné plus d'indications à propos de ces restrictions. "Les mesures nécessaires doivent être prises à tout moment pour assurer le respect des règles de distanciation sociale, notamment en maintenant une distance d'au moins 1,5 m entre chaque personne (sauf entre les personnes vivant sous le même toit). Ces règles sont valables du 4 mai au 10 mai 2020 inclus. Elles peuvent être adaptées suite à de nouvelles décisions qui seraient prises par le Conseil National de Sécurité en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19."

Sur les eaux maritimes et intérieures, les sports de vagues et les sports nautiques (par exemple : le surf, la petite voile, le kitesurf, le « stand up paddle », le kayak, l'aviron,...) sont autorisés. La navigation à voile, les bateaux à moteur (y compris la pêche en mer), les véhicules nautiques à moteur tant en mer que sur les eaux intérieures peuvent également se dérouler. Les entretiens et la mise à l'eau des navires sont également possibles.

Bien entendu, ces pratiques sont autorisées uniquement si tout le monde respecte les consignes de sécurité.

En revanche, d'autres activités nautiques ne sont pas autorisées. La location de bateaux de plaisance ou d'équipements pour les sports de vagues et les sports nautiques, l’écolage (pratique), les événements, les activités de groupe et les concours sont encore toujours interdits, voyager au départ ou à destination d’un pays étranger ou dans des eaux étrangères (p.ex. l’Escaut occidental, certaines parties du Canal Gand-Terneuzen, certaines parties de la Meuse) sont proscrites.