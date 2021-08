Un net 0-3 contre l’Azerbaïdjan pour commencer le championnat d’Europe, il n’y avait pas mieux comme entame de tournoi pour les Yellow Tigers. Non seulement les trois points sont dans la besace belge, mais les joueuses ne se sont pas éternisées non plus sur le parquet de la Stark Arena de Belgrade puisqu’elles ont bouclé ce match en 71 minutes.

"Le bilan comptable est un bon début. J’en suis satisfait mais la rencontre était plus basée sur l’intensité que sur la qualité. Au final, c’était plus difficile que prévu", analyse Gert Van den Broek, le sélectionneur, au micro de Sporza.

L’ancien coach à succès d’Asterix, qui a passé la main à Kris Vansnick, son adjoint en équipe nationale, ne veut, en effet, pas s’enflammer. Il est vrai que si les première et troisième manches ont été expéditives, l’Azerbaïdjan a poussé les Yellow Tigers dans leurs retranchements, se permettant même le luxe de s’offrir des balles de set avant qu’un double changement belge se montre payant à 24-24. "C’était plus difficile que prévu ce vendredi soir", confiait juste après la rencontre Marlies Janssens, deuxième meilleure marqueuse belge avec 13 points. " On va dire que le résultat était le plus important."

Ce deuxième set à rallonge, qui a vu les adversaires prendre la main jusqu’aux derniers échanges, sera analysé ces prochaines heures mais le staff avançait déjà quelques explications sur le mode mineur emprunté par le clan belge.

"Les automatismes de jeu ne manquaient pas. En revanche, ceux pour jouer et disputer un match oui. N’oublions pas que depuis la Nations League (NdlR : la Belgique a terminé 9e en juin avec des victoires de prestige contre la Serbie et l’Italie notamment), nous n’avons pas pu évoluer avec une équipe complète. On a pu constater un manque de stabilité. Il y a eu des bons moments mais aussi de très mauvais et ceux-ci ont souvent duré longtemps. On l’a vu dans ce deuxième set bâclé. On dira que c’était peut-être dû à la pression du premier match alors que nous n’avions pas eu la préparation idéale à cause du Covid."

Si le plus dur est fait avec ces trois points, les Belges vont se focaliser sur l’enchainement, à partir de dimanche, Serbie-Russie en moins de 24 heures. "Ce sont deux candidats au titre européen. Si nous n’avons pas la pression dans ces deux matchs pour obtenir un résultat, nous devrons impérativement élever notre niveau."

AzerbaÏdjan - Belgique : 0-3 (13-25, 24-26, 13-25).

Belgique : Van de Vijver, Van Avermaet, Van Gestel, Guilliams, Herbots, Janssens. Libero : Rampelberg. Sont montées au jeu : Van Sas, Sobolska.