Ces derniers jours ont été très difficiles pour les Yellow Tigers. Après avoir dû digérer la défaite, jeudi soir dans le dernier match de poule à l’Euro, contre une France bien plus accessible qu’en temps normal, les joueuses de Gert Vande Broek se voient privées depuis samedi de leur principale arme.

Meilleure joueuse du groupe noir-jaune-rouge, Britt Herbots (21 ans) a en effet dû déclarer forfait en raison de lésions abdominales avec lesquelles elle avait dû jouer il y a plusieurs semaines. Déjà incertaine contre la Bosnie et la France, elle avait tenu à assumer son statut. Mais jeudi, face aux voisines hexagonales, sa blessure s’est aggravée et la Trudonnaire n’est plus en mesure de tenir sa place.