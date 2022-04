Lianne Tan s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro, ce mercredi, à Madrid, où elle a battu la Bulgare Mitsova (25 ans/n°88) en trois sets : 8-21, 21-9, 21-16. Après les éliminations précoces de Maxime Moreels et Julien Carraggi, la Limbourgeoise (31 ans), 36e mondiale et tête de série n°8, a encore bien répondu présent, après avoir écarté, mardi, la Suissesse Stadelmann (22 ans/n°89) en deux sets (21-14, 21-17).

Après un premier set complètement raté et perdu sur le score sans appel de 8-21, Lianne a retrouvé son jeu dans les deux suivants. Le dernier point de ce match, remporté sur un service manqué de son adversaire, n’est absolument pas à l’image de son face-à-face avec la gauchère Mitsova. Encore menée 0-1 pour commencer la deuxième manche, Lianne Tan a alterné jeu court et long pour marquer 3-1, 5-3, n’autorisant plus un retour qu’à 6-6 avant de s’envoler à 11-8, puis d’aligner sept points d’affilée pour inscrire 18-8 et, finalement, 21-9.

Le poing rageur, la native de Bilzen dut, ensuite, livrer un véritable combat sur chaque point dès le début du troisième set, passant par 6-3 avant de voir sa rivale revenir à 11-10 au changement de côtés. Mais notre compatriote domina les échanges de fin de rencontre pour alimenter le marquoir à 15-11 et 20-14, s’octroyant ainsi six opportunités de s’imposer. La troisième fut la bonne, sur un service mal négocié donc par la Bulgare. Lianne Tan est en quarts de finale de l’Euro ! Elle y défiera l'Écossaise Gilmour (28 ans/n°20)...