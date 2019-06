Après Bakou, le week-end dernier, la Belge a encore signé un superbe parcours lors de l'Open d'Espagne de badminton, à Madrid, où elle s'est, certes, inclinée en demi-finale, à nouveau face à la jeune Thaïlandaise Chaiwan, mais où elle a confirmé son excellente forme.

Les rendez-vous de cette saison 2019 se suivent et se ressemblent décidément beaucoup pour Lianne Tan qui a encore signé un superbe parcours en cette fin de semaine, à Madrid. Après avoir atteint la finale, le week-end dernier, à Bakou, la Belge s'est, certes, inclinée en demi, mais elle a engrangé de nouveaux précieux points dans la course à la qualification olympique. Et, bien sûr, aussi une certaine confiance, à une semaine des Jeux Européens, son prochain objectif.

"Je me sens bien pour le moment et prête pour les Jeux Européens où j'essaierai de décrocher une nouvelle médaille après celle d'argent en 2015, à Bakou ! Mais ce ne sera pas facile parce que je ne suis pas la mieux classée au ranking mondial et pas non plus tête de série. Ceci dit, je ne l'étais pas il y a quatre ans..."

À Madrid, Lianne disputait déjà son quatrième tournoi dans la course à la qualification olympique, débutée le mercredi 1er mai. Après sa victoire finale au Brésil et son élimination en quart, par la Japonaise Oei, au Danemark, la joueuse originaire de Bilzen ne s'était inclinée qu'au stade ultime du tableau en Azerbaïdjan, des oeuvres de la Thaïlandaise Chaiwan, 18 ans (!), et sur le score sans appel de 15-21, 16-21.

Opposée en demi-finale à cette même Thaïlandaise, finalement victorieuse à Bakou et à Madrid, Lianne Tan est la seule à lui avoir pris un set, le premier (12-21) avant de perdre les deux suivants (21-16, 21-15), preuve de ses progrès.

"Avec mon entraîneur, nous avions bien analysé son jeu et j'étais mieux adaptée à celui-ci, ce qui m'a permis de remporter ce premier set. Ensuite, elle a repris le dessus parce que, malgré son jeune âge, c'est une fameuse joueuse. On en reparlera ! Pour ma part, je suis assez satisfaite de mon niveau actuel. Je voulais absolument bien entamer cette course à la qualification olympique et c'est le cas puisque je figure actuellement dans le Top 10. Mais l'aventure est encore particulièrement longue parce qu'on tiendra compte des dix meilleurs résultats, à la date du 1er mai 2020, pour désigner les 40 heureuses élues pour les Jeux de Tokyo."

Âgée de 28 ans, Lianne Tan compte déjà deux participations aux Jeux (en 2012, à Londres et en 2016, à Rio). Elle est actuellement la Belge la mieux classée au ranking mondial (56e) et, surtout, olympique (9e) avant les Jeux Européens, à Minsk, qui attribueront beaucoup de points au fameux ranking olympique.

"Une médaille d'or rapportera 7.000 points alors qu'une victoire finale en tournoi en offre 4.000. Donc, oui, ces Jeux Européens, à Minsk, sont une étape importante."

En attendant, à Madrid, Lianne a successivement éliminé l'Ukrainienne Ulitina (16-21, 21-18, 21-11), la Néerlandaise Mahulette (11-21, 21-17, 21-12) et la Canadienne Talia (21-14, 21-16) avant de tomber avec les honneurs face à la Thaïlandaise Chaiwan.

Côté masculin, le jeune Elias Bracke n'a pas réussi à s'extirper des qualifications et à entrer dans le tableau final. Après s'être imposé face à l'Espagnol Leal (21-14, 17-21, 21-7) et au Polonais Rogalski, tête de série n°6, (21-14, 17-21, 21-7), notre espoir du bad belge s'est incliné face à l'Espagnol Cardona (21-15, 15-21, 22-20), lequel a, ensuite, été tout simplement battu au premier tour !