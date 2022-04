Après les éliminations précoces de Maxime Moreels et Julien Carraggi, on attendait beaucoup de l’entrée en lice de Lianne Tan ce mardi, à Madrid, où a lieu l’Euro de badminton. Et la Limbourgeoise a répondu présent !

Exemptée du premier tour, Lianne (31 ans), 36e mondiale et tête de série n°8, a écarté la Suissesse Stadelmann (22 ans/n°89) en deux sets (21-14, 21-17). La native de Bilzen s’est ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale, où elle rencontrera la Bulgare Mitsova (25 ans/n°88) dans un tournoi féminin qui voit le retour à la compétition de... l’Espagnole Marin, championne olympique en 2016 et triple championne du monde, absente des courts depuis un an en raison d’une grave blessure au genou droit (ligaments croisés).

Côté masculin, nos deux représentants ont, hélas, été éliminés. Dès lundi, Maxime Moreels (30 ans/n°117) a été battu par le Tchèque Louda (23 ans/n°98) sur le score de 12-21, 12-21. Ce mardi, Julien Carraggi (21 ans/n°129) est tombé avec les honneurs face au Français Rouxel (30 ans/n°41), tête de série n°7 de cet Euro.

Le score de la rencontre du jeune Bruxellois, champion de Belgique : 11-21, 12-21.