Les années se suivent et, malheureusement, se ressemblent pour Lianne Tan à l’Euro... Déjà battue l’an dernier, à Kiev, par l’Écossaise Gilmour au stade des quarts de finale, la Limbourgeoise (31 ans), 36e mondiale et tête série n°8 de la compétition, n’a pas réussi à prendre sa revanche sportive sur son adversaire (28 ans/n°20), n°3 de ce tournoi. Comme en 2021, dans la capitale ukrainienne, Lianne s’est inclinée en trois sets (13-21, 21-12, 15-21) au terme d’une rencontre où elle a alterné les hauts et les bas.

Menée d’emblée 0-4 dans le premier set, la native de Bilzen a commis quelques erreurs de jugement à 3-7, puis à 4-8, avant de concéder un score de 6-11 et même de 8-15. Et comme le filet était également favorable à son adversaire à 9-17, Lianne ne pouvait empêcher celle-ci d’empocher cette première manche (13-21).

La deuxième manche démarra également sur un score de 0-4 et même de 1-7. Franchement, à ce moment, on ne donnait pas cher de la peau de notre compatriote. Mais, alors que le marquoir indiquait 6-10, Lianne Tan aligna… huit points pour renverser la situation et mener 14-10, 20-11 et conclure (21-12). Le poing plus rageur que jamais, celle dont le meilleur résultat est un titre de vice-championne d’Europe en 2015, à Bakou, pouvait raisonnablement se remettre à croire en la qualification.

Le début du troisième set fut alors un énorme chassé-croisé jusqu’à 7-7, moment où l’Écossaise enfila, à son tour, six points de suite pour mener 7-13. Et si elle revint encore à 12-17, Lianne Tan vit son rêve d’atteindre le dernier carré de cet Euro s’envoler à 13-21 et, finalement, 15-21.

Fin de parcours donc pour la Limbourgeoise qui, mardi, avait éliminé la Suissesse Stadelmann (22 ans/n°89) en deux sets (21-14, 21-17) et, mercredi, la Bulgare Mitsova (25 ans/n°88) en trois sets (8-21, 21-9, 21-16).