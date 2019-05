25-23, 25-8, 25-22. L'équipe nationale des Etats-Unis de volley féminin, numéro trois mondiale et tenante du titre, n'a pas concédé le moindre set à la Belgique (FIVB 19) mardi à Ruse, en Bulgarie, lors de la première journée de la deuxième édition de la Ligue des Nations.

Les Yellow Tigers poursuivront leur campagne dans la poule 2 mercredi contre la Bulgarie (FIVB 16), et jeudi contre le Japon (FIVB 6).

Lors de ce prestigieux tournoi, les Belges vont rencontrer quinze nations du top mondial dans cinq lieux différents.

La deuxième semaine de compétition (28-30 mai) se tiendra en Chine, où le pays organisateur, champion olympique en titre (FIVB 2), la Thaïlande (FIVB 14) et la Corée du Sud (FIVB 9), seront les adversaires des Belges.

Ensuite, du 4 au 6 juin, la Belgique organisera trois rencontres au Lange Munte de Courtrai, contre la Russie (FIVB 5), la Pologne (FIVB 26) et la Serbie (FIVB 1), championne du monde.

Les Tigers se rendront en Allemagne du 11 au 13 juin. Outre les Allemandes (FIVB 15), elles affronteront les Pays-Bas (FIVB 7) et la République Dominicaine (FIVB 10).

La cinquième et dernière semaine de compétition se disputera en Turquie (18-20 juin). Les Belges joueront contre les Turques (FIVB 12), l'Italie (FIVB 8) et le Brésil (FIVB 4).

L'an passé, les Yellow Tigers s'étaient classées 13e avec quatre victoires et onze défaites, assurant leur maintien. La Belgique a le statut de challenger, comme la Pologne, la Bulgarie (qui a pris la place de l'Argentine) et la République Dominicaine. L'équipe challenger la plus mal classée est reléguée.

Le tour final à six équipes sera organisé, comme l'annnée dernière, à Nanjing, en Chine. Les Etats-Unis avaient battu la Turquie 3-2 en finale en 2018.





Belgique - Etats-Unis 0-3

Sets: 23-25, 8-25, 22-25

L'équipe belge: Herbots 9, Van Gestel 6, Grobelna 12, Janssens 7, I. Van de Vyver 2, Van Avermaet; libero: Guilliams. Entrées au jeu: Sobolska 2, J. Van de Vyver, Stragier