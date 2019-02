L'Américaine Lindsey Vonn, qui a chuté lors du Super G des championnats du monde de ski alpin d'Are mardi en Suède, a assuré qu'elle sera bien présente pour la descente de dimanche, la dernière course de sa carrière.

"J'ai un œil au beurre noir, j'ai juste l'impression de m'être fait rouler dessus par un semi-remorque, j'ai mal aux côtes, j'ai eu le souffle coupé. Les genoux ça va, ce n'est pas pire qu'avant. Dimanche ça va être génial (ironique) (...) (Après la chute) J'ai tout de suite pensé 'bordel, pourquoi je suis encore dans les filets, qu'est-ce que je fais là, je suis trop vieille pour ces conneries'", a-t-elle expliqué en riant lors de la conférence suivant la course.

Juste avant ces Mondiaux, Lindsey Vonn avait annoncé que ces championnats du monde seraient sa dernière apparition sur le circuit. Dimanche, la descente sera ainsi la dernière course de sa carrière.

"Je peux toujours gagner, ne m'enterrez pas trop vite, c'est une chance de victoire de plus. Beaucoup de gens ne comprennent pas les émotions par lesquelles on passe. On me dit 'Allez Lindsey, tout est possible'. Mais en tant qu'athlète quand on en arrive à ce point (de blessures, de douleur), on sait que c'est le moment", a également souligné la championne avant de conclure: "J'adore ce que je fais, j'adore aller vite, l'adrénaline de la compétition, repousser mes limites. La descente n'est pas un sport sain, les gens chutent. J'ai poussé aussi loin que je pouvais, là je ne peux plus, mais ça valait le coup. Le record (les 86 victoires en Coupe du monde de Stenmark, elle en compte 82) je ne peux plus rien y faire. Je suis revenue de beaucoup trop de blessures et malgré tout je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé battre ce record mais pas au point de risquer de me faire mal pour le reste de ma vie. J'ai besoin d'une pause. J'accepte le fait de ne plus pouvoir skier mais j'aimerais toujours le faire donc il vaut mieux couper. Je suis foutue (rires). Je vais avoir mal le reste de ma vie mais je peux rien y faire. Je n'ai plus de cartilage, plus de ménisques, j'ai des plaques, des vis, que la vie continue. Mais la tête va bien."