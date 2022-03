Loena Hendrickx la tient, sa première médaille internationale ! Ce vendredi soir, à Montpellier, l’Anversoise de 22 ans a, en effet, décroché l’argent au Mondial, derrière la Japonaise Sakamoto, médaillée de bronze olympique, qui a assumé son statut de favorite en l’absence des patineuses russes, privées de ce rendez-vous en raison de la guerre en Ukraine. Cinquième du Mondial l’an dernier, quatrième de l’Euro en janvier et huitième aux Jeux de Pékin mi-février, Loena était, il est vrai, en excellente position pour décrocher cette médaille après sa deuxième place sur le programme court, où elle avait totalisé 75,00 pts, approchant son record personnel (76,25).

Avec 236,09 pts, Sakamoto a donc précédé Loena Hendrickx (217,70), l’Américaine Bell étant, elle, devancée par sa compatriote Liu (211,19) pour la médaille de bronze.

Sous un tonnerre d’applaudissements, Loena Hendrickx, à genou, a frappé la glace des deux poings, ceux du bonheur d’avoir signé une formidable prestation. Partagée entre le rire et les pleurs, toujours de joie, elle a ensuite regagné le bord de la patinoire, où son frère et entraîneur Jorik l’attendait, dessinant un coeur avec les mains. À leurs côtés, Adam Solya, le chorégraphe hongrois, architecte de cette performance.

Car l’Anversoise de 22 ans fut éblouissante sur la glace, malgré une récente blessure et cet énorme bandage qu’elle arborait à la cuisse droite. Enchaînant les sauts, triple Lutz, double Axel, triple Flip et encore double Axel avant une magnifique combinaison artistique, Loena a terminé fort son programme avec, encore, un triple Lutz et un triple Flip qui lui ont valu une note de 142,70 pts, pour un total (avec le programme court) de 217,70 pts. Fondant en larmes, notre compatriote comprenait qu’elle était médaillée mondiale, la première de sa jeune carrière qui en appelle vraiment d’autres.