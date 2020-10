C’est une classique en péril. Qui a perdu de son aura. Et qui est, en cette année très particulière, mise en concurrence avec le Giro et avec Gand-Wevelgem. Il n’y aura donc qu’une seule équipe World Tour au départ, avec AG2R-La Mondiale. Lotto-Soudal, du vainqueur sortant Jelle Wallays, n’est effectivement pas au rendez-vous. Mais Paris-Tours reste Paris-Tours. Une classique. Qui compte sur un palmarès ! Et que Loïc Vliegen verrait bien sur le sien.

(...)