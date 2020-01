La saison internationale débute dès ce vendredi, à Paris, avec tous nos meilleurs karatékas qui, à l’instar de la Liégeoise, n’ont qu’un objectif : Tokyo 2020...

C’est (également) reparti pour nos karatékas, dont nos meilleurs représentants s’alignent dès ce vendredi, à Paris, l’un des cinq rendez-vous (sur six) au label Premier League avant les Jeux de Tokyo. Autant dire qu’ils seront très nombreux, lors des finales du week-end, à espérer engranger de précieux points dans la course à la qualification. Certes, pour les Belges, la mission sera délicate, mais pas impossible, étant entendu qu’il y a encore un tournoi de qualif olympique, prévu du 8 au 10 mai, dans la… capitale française.

Parmi la dizaine de Belges engagés et, pour la plupart, francophones, Luana Debatty s’alignera dans sa catégorie fétiche, -68 kg, après une saison 2019 n’ayant vraiment pas répondu à ses attentes, ni à celles de l’Adeps, qui ne lui a accordé pour 2020 qu’un contrat à mi-temps…

"Franchement, je m’y attendais et je ne peux en vouloir à personne d’autre qu’à moi-même. Après avoir signé mon contrat, l’an dernier, je me suis mis trop de pression et j’ai craqué mentalement. Les résultats n’ont pas suivi. En fait, j’étais toujours un peu en-deça de ce qu’on attendait de moi sur le papier. Septième au lieu de Top 5 à l’Euro et, aussi, souvent au pied du podium en tournoi. Mais j’ai tourné la page et je suis bien décidée à montrer ce dont je suis capable. Je suis à 100 % concernée ! Et je pense, bien sûr, à Tokyo 2020."

À 27 ans, Luana affiche cette maturité qui devrait lui permettre de franchir tous les obstacles car, physiquement, elle se sent en forme ! Actuellement 26e au ranking mondial en -68 kg, elle devra, néanmoins, progresser, d’autant qu’elle ne figure qu’au 53e rang dans la catégorie olympique des +61 kg.

"Le programme des Jeux ne prévoit, en effet, que quatre catégories, tant chez les hommes que chez les femmes, ce qui réduit le nombre de places disponibles. Mais peu importe ! Je me concentre sur moi-même !"

Les principaux Belges engagés à la Premier League, à Paris…

Hommes

-60 kg : Michaël Dasoul

-67 kg : Jess Rosiello

-75 kg : Quentin Mahauden

-84 kg : Anouar Bougrine

+84 kg : Luca Costa

Femmes

-55 kg : Hanne Michiels

-61 kg : Nele De Vos

-68 kg : Luana Debatty

+68 kg : Ophélie Mulolo