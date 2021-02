Consultant pour France Télévisions, l’ancien vainqueur français de la Coupe du monde Luc Alphand a suivi de l’intérieur les championnats du monde de Cortina d’Ampezzo. Il revient pour nous sur le slalom de dimanche qui a vu Armand Marchant prendre une belle 10e place.

"Le slalom a toujours ce côté aléatoire où on peut vite enfourcher ou sortir", explique-t-il en préambule. "Depuis la retraite de Marcel Hirscher, les cartes ont été rebattues. Il y a quatre skieurs actuellement qui secouent bien le cocotier, comme on dit : le Suédois Kristoffer Jakobsen, l’Autrichien Manuel Feller, le Français Clément Noël et l’Italien Alex Vinatzer. Ils sont capables de skier très fort. Marco Schwarz, lui, était le métronome depuis le début de saison mais, dimanche, il s’est fait piéger comme d’autres. Quatorze skieurs dans la même seconde, après la première manche, c’est une sacrée densité."