Maaseik n'est plus leader du groupe C de la la Ligue des Champions de volley (messieurs).

Après deux victoires, les champions de Belgique ont concédé leur première défaite lors de la 3e journée. Ils se sont inclinés 3 sets à 0 (25-17, 25-20 et 25-21) après 1h19 de jeu dans la salle des Polonais de Jastrzebski Wegie jeudi.

Ceux-ci prennent la tête du groupe avec 6 points (2 matchs). Maaseik en possède 4 (3 matchs) tout comme les Russes du Zenit Kazan, vainqueurs 1-3 à Ankara mercredi, et qui n'ont joué que 2 matchs. Les Turcs d'Ankara n'en possèdent que 1. Les Limbourgeois se rendront à Kazan le 29 janvier à l'occasion de la 4e journée. Maaseik avait réussi l'exploit de battre 3-2 le Zenit, sextuple vainqueur de l'épreuve et vice-champion en titre, lors de la 2e journée. Le match en retard entre Kazan et Jastrzebski se jouera le 18 janvier en Russie. La phase de poules se déroule du 3 décembre au 19 février. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.