Manipuler, c’est pas jouer. Au travers d’un webinaire et d’une brochure, qu’on peut retrouver sur son site internet, l’Adeps s’attaque à un phénomène, grave, qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années, celui des manipulations sportives. Tout le monde a encore en mémoire la sombre Affaire Zheyun Ye, du nom de cet "homme d’affaires" chinois condamné à cinq ans de prison, mais toujours en fuite, qui a ébranlé le foot belge dans les années 2004-2006. Mais il est évident que la tricherie ne se limite pas au football, ni à la Belgique. Le sport est une activité générant beaucoup d’argent et certaines personnes cherchent à profiter de la situation. Le phénomène, inquiétant, entache l’éthique sportive et aussi l’ensemble des acteurs du monde sportif.

Qu’entend-on exactement par manipulation sportive ?