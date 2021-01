Médaillée de bronze en 1996, aux Jeux d’Atlanta, et championne d’Europe l’année suivante, à Ostende, Marisabelle Lomba a intégré en ce début d’année 2021 le cabinet de la ministre des Sports Valérie Glatigny.

"J’ai été contactée il y a environ deux mois et j’ai accepté ! J’avais envie de découvrir d’autres horizons, d’évoluer, d’apprendre et c’était pour moi une excellente opportunité…", explique l’ancienne judoka, aujourd’hui âgée de 46 ans et active jusqu’au 31 décembre à l’Adeps. "Que je ne quitte pas tout à fait puisque je suis détachée auprès de la ministre et que je serai toujours en contact étroit avec mes ex-collègues !", tient à préciser la Carolo d’origine, qui a mis un terme à sa carrière sportive le 13 mars 2004, à Varsovie, après un combat perdu face l’Allemande Wagner en -57 kg, sonnant le glas de ses derniers espoirs de participer aux Jeux d’Athènes, où le parcours de Gella Vandecaveye s’est aussi arrêté. Comme la Flandrienne, Marisabelle a connu l’âge d’or du judo belge.