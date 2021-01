Markus Keller ou l'exemple parfait du snowboard urbain. Autres sportsVidéo Eric Guidicelli Même si les stations de ski suisses sont ouvertes, c'est toujours amusant de snowboarder en ville.





C'est à Saint-Gall, ville suisse de 75 000 habitants, que Markus Keller avait prévu son run de snowboard urbain. Avec toute son équipe de tournage, ils ont attendu patiemment l'arrivée de la neige. Le jour J quand le soleil c'est levé tout le monde était dans les starting block sur le premier sport de tournage. « Même en ville, je préfère skier à une vitesse naturelle », déclare Markus. «D'autres obtiennent l'élan nécessaire en se faisant tirer par une voiture ou un treuil à moteur, ou alors les copains doivent pousser». À Saint-Gall, ce genre d'assistance est inutile. Le quartier de Saint-Georges, où Markus a commencé son City Shred, s'élève même à plus de 800 mètres, offrant ainsi un dénivelé suffisant pour atteindre le point le plus bas de la cité. « Nous avons suivi la pente, skiant d'un spot à l'autre sans avoir besoin de prendre la voiture ni de marcher sur une longue distance entre les deux. Tout s'est déroulé à la perfection ».

Le tournage des films et des prises de vues a ensuite duré toute la journée. « Sur quelques sites, il fallait construire un petit take-off, sinon j'ai skié partout dans l’état où c’était », souligne le snowboarder. L'avantage : on ne passe pratiquement pas de temps à pelleter ni à mettre en forme. Fait étonnant, Markus n'a fait qu'une seule tentative sur de nombreux spots.

De par les nombreuse vidéos de snowboard urbain qui circulent sur les reseaux, markus et son équipe s'attendaient à avoir une visite des forces de l'ordre pour mettre fin à l'amusement, cela n'a pas était le cas, bien au contraire, Markus explique "nous n'avons eu que des réactions positivent des gens de Saint-Gall et je suppose que toute cette neige les avaient mis de bonne humeur et qu'ils trouvaient que notre initiative était cool".

C'est le principal, parce que nous aussi on a trouvé cool dans cette période de pandémie de pourvoir profiter de beaucoup de neige et de beaux runs de snowboard.