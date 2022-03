La superbe performance signée par Marten Van Riel sur demi-Ironman à Dubaï alimente toutes les discussions de la “planète triathlon” ce dimanche... Engagé aux Émirats arabes unis, l’Anversois a remporté l’épreuve de 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied en 3h26’06. Et le speaker local s’est emballé, évoquant ni plus ni moins qu’un nouveau record du monde ! Quatrième aux Jeux de Tokyo sur la distance olympique, Marten a bien décroché, à 29 ans, sa deuxième victoire sur mi-distance après celle de 2019, à Xiamen (Chine). Mais Marten Van Riel a-t-il effectivement battu ce fameux record du monde ?

Si on s’en tient aux seuls chronos de référence, non. Les 3h26’06 sont plus haut que les 3h25’21 du Norvégien Blummenfelt en 2019, à Bahreïn. Mais celui qui n’était pas encore champion olympique à l’époque a bénéficié de l’approximation des organisateurs bahreïnis dans la mesure de leur parcours vélo. Selon le compte “Strava” du Norvégien, il n’aurait parcouru que… 86 km, au lieu de 90 ! Ce qui explique son temps supersonique de 1h52’03.

À l’époque, l’ancienne référence mondiale était de 3h29’04, déjà à Bahreïn (2018) et par Kristian Blummenfelt, mais avec la distance exacte à vélo (90 km). Si on prend donc ce chrono, Marten Van Riel détient le nouveau "record du monde" ou plutôt la nouvelle "référence mondiale", étant entendu que, comme sur (semi-) marathon, les parcours ne sont jamais les mêmes.

Pour signer sa prestigieuse victoire, Marten a mené cette épreuve de bout en bout, sortant de l’eau en 22’49. Seul le Danois Baekkegard est parvenu à l’accompagner à vélo (à 47,45 km/h de moyenne !), mais il n’a pu suivre le rythme du Belge en deuxième transition (1’03) et sur semi-marathon, bouclé en 1h07’56.

“À l’arrivée, j’étais un peu gêné qu’on parle de record du monde. Je savais que c’était possible, mais il y a quand même ce fameux chrono de Blummenfelt à Bahreïn… Qu’à cela ne tienne, je suis très heureux de ma prestation car, là, sur cette course, je l’ai quand même battu !” a expliqué Marten Van Riel à nos confrères de 3athlon.

En attendant, il faudra vraiment que les deux instances internationales, World Triathlon et Ironman, se penchent sur la certification des parcours pour éviter les quiproquos…