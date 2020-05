Entre une sortie à vélo de 350 km, un marathon dans le cadre du fameux Wings for Live World Run et des épreuves virtuelles pour le compte du nouveau Zwift Pro Tri Race Series, Marten Van Riel essaie de… tuer le temps qui le sépare de la réouverture des compétitions. Si en cyclisme ce sera pour le mois d’août, en triathlon on évoque septembre, voire octobre. Et l’attente est longue pour le Limbourgeois de 27 ans, candidat au podium olympique à Tokyo, même en 2021.