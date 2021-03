Avant de quitter Gérone, son camp de base, pour rejoindre Londres, théâtre de son retour, Marten Van Riel s’est occasionné une sacrée frayeur. Dimanche, lors de son entraînement de course à pied, l’Anversois s’est, en effet, tordu la cheville gauche ! Un comble à une semaine de son come-back après… seize mois sans la moindre compétition. Marten ne s’est plus aligné au départ d’un triathlon depuis le 10 novembre 2019, à Xiamen, en raison du virus, dont on ne parlait pas à l’époque, mais qu’il a peut-être côtoyé en Chine, et d’une fracture au pubis, après une chute lors d’une séance à vélo en août 2020.