Après avoir remporté le titre WBC Silver des super-plumes, samedi dernier à Abu Dhabi, Delfine Persoon espérait avoir fait un pas décisif vers une nouvelle chance mondiale. "Ce serait vraiment bien si je pouvais arrêter ma carrière avec une nouvelle ceinture de championne du monde", a-t-elle encore répété lundi soir au cours d’une conférence de presse, faisant référence à un éventuel combat contre la détentrice du titre WBC, Alycia Baumgardner.

Malheureusement pour notre compatriote, quasiment dans le même temps, la société de promotion Top Rank officialisait un combat d’unification entre Mikaela Mayer, la championne IBF et WBO de la catégorie, et cette même Alycia Baumgardner. Les deux Américaines devraient s’affronter "à la fin de l’été ou au début de l’automne", précise l’organisation. Autrement dit, Delfine Persoon ne pourra pas immédiatement disputer son championnat du monde et devra se montrer patiente. Ce qui, à 37 ans, n’est pas une bonne nouvelle.

Si on regarde les choses de manière positive, on pourrait se dire qu’elle aura la possibilité de s’emparer de plusieurs ceintures mondiales et non pas une seule. Mais rien ne dit que la gagnante du duel entre Mayer et Baumgardner lui donnera une chance immédiate, privilégiant peut-être une défense volontaire. Il se pourrait aussi que Mikaela Mayer, si celle-ci venait à s’imposer contre sa compatriote, se laisse tenter par un combat d’une autre magnitude (dont elle parle depuis longtemps) contre... Katie Taylor. Une Irlandaise qui semble toutefois amenée à devoir d’abord remporter un deuxième combat contre Amanda Serrano tant le premier, au verdict contestable, a régalé les foules. Bref, le chemin vers un championnat du monde sera peut-être encore plus long qu’il n’y paraît pour Delfine Persoon...