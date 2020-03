Floyd Mayweather Jr était de passage, ce vendredi soir, à la Lotto Arena d’Anvers.

Au lendemain d’un premier rendez-vous sur le sol anglais, à Bournemouth, Floyd Mayweather Jr était de passage à Anvers ce vendredi soir pour son "Legendary Icon Tour". Un acte de présence à 100.000 euros qui n’a certes pas attiré la grande foule à la Lotto Arena mais quelques personnalités comme le DJ Like Mike ou le footballeur Vadis Odjija. "Nous avons vendu 1200 billets", nous glisse l’un des organisateurs de ce show mêlant démonstrations de boxe et basket-ball. "J’ai une passion pour tous les sports, pas seulement pour le basket-ball", sourit le boxeur américain, rencontré dans les coulisses avec deux bonnes heures de retard sur l’horaire prévu. "À mes yeux, c’est le divertissement, l’amusement qui prime."

D’amusement il fut en fait surtout question au sein de la "Money Team" de Floyd Mayweather, qui s’est dégourdi les jambes sur le terrain de basket durant la rencontre (réduite à un 3x3) entre sa garde rapprochée - renforcée par la présence de Didier Mbenga, qui ne voulait pas rater l’hommage à Kobe Bryant - et les jeunes pousses des Giants locaux (score final : 54-51). Telle une bande de potes qui aurait privatisé un terrain quelconque pour s’éclater et se défier au cours d’un concours de dunks...

Même l’immense rideau coupant la salle en deux, les confettis et les différentes animations n’auront, en réalité, pourtant pas réussi à masquer l’engouement modéré pour cet événement qui aura fait le bonheur des chasseurs de selfie, Mayweather se montrant relativement disponible lors des temps morts.

"Je voudrais remercier les Belges de m’avoir accueilli et de m’avoir montré tellement d’amour tout au long de ma carrière", a insisté, au micro de notre ancien pugiliste Freddy De Kerpel, l’autoproclamé "Best Ever", victorieux des 50 combats professionnels, le dernier face à Conor MGregor le 26 août 2017.

Envisage-t-il un retour sur le ring comme la rumeur le laisse entendre ? "C’est possible", répond le sportif le mieux payé de la décennie, dont la fortune est estimée à plus de 800 millions d’euros. "Vers la fin de l’année, je serai peut-être de retour dans le ring. Croisons les doigts ! Plusieurs noms ont été cités et je ne vais pointer personne en particulier. Je vais prendre le temps d’étudier les propositions avec mon équipe. Mon adversaire ne devra pas avoir une ville mais un pays entier derrière lui !"

Avant d’enfiler ses chaussettes siglées "hard work and dedication" et ses baskets, Floyd Mayweather avait rejoint Delfine Persoon sur le ring afin de lui remettre un trophée pour l’ensemble de sa carrière. "Elle mérite cette distinction pour être restée au top pendant tellement d’années et pour avoir fait une carrière exceptionnelle", a souligné l’Américain, qui a lui-même reçu un beau gâteau couvert de… dollars et d’une ceinture WBC pour fêter, avec quelques jours de retard, son 43e anniversaire. Mais la véritable célébration, après un détour par Alost, était, elle, attendue au Birdy, une discothèque de la capitale qui a accueilli la clique pour l’occasion, jusqu’aux petites heures.