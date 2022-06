Premiers grands championnats de la nouvelle olympiade, les Mondiaux de Budapest étaient marqués par quelques absences de marque : Emma McKeon, Cate Campbell, Ariarne Titmus, Kyle Chalmers, Adam Peaty, ou encore les nageurs russes (dont Yuliya Efimova) et biélorusses.

L’occasion pour quatre jeunes pousses qui grandissent vite de monter sur leurs premiers podiums. D’autres ont confirmé, se sont érigés en recordman/recordwoman du monde voire sont rentrés un peu plus dans l’histoire. Tour d’horizon non exhaustif de ces nageurs et nageuses qui ont enflammé les bassins ces huit derniers jours.