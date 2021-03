À Ixelles, Karaxha et El Marcouchi sont sortis vainqueurs de leur championnat IBO.

Vainqueur aux points, et à l’unanimité (96-95, 97-93 et 98-92) de l’Italien Emanuele Cavallucci, Meriton Karaxha a remporté le titre IBO international des poids welters (-66,678 kg), samedi, à Ixelles. Un verdict qui ne souffre aucune discussion tant le solide Albanais a martyrisé le corps d’un adversaire pourtant très mobile et adroit.

"C’était un dur combat contre un très bon boxeur", reconnaissait "Mister TNT" à l’issue de sa 28e victoire (pour 5 défaites et 3 nuls). "Physiquement, je me suis senti bien jusqu’au 9e round, moment où j’ai baissé d’intensité, avant de mieux terminer. Un an après mon dernier combat, je ne me sentais pas à 100% mais cela en prend le chemin ! À présent, j’ai hâte de partir en stage aux États-Unis chez Floyd Mayweather et de m’attaquer au titre IBO World."