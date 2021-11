Depuis dimanche soir, on ne parle plus que de ça : alors que le Sporting d’Anderlecht faisait le forcing pour remonter son déficit face à OHL, le Panaméen Amir Murillo perdait son sang-froid et assénait un violent coup de coude à Sébastien Dewaest. La raison ? Une provocation du défenseur belge. "Je lui ai touché les fesses et il n’a pas aimé. Il m’a mis un coup de coude et ça mérite un carton rouge. J’ai voulu le titiller, à l’expérience, et ça a marché. Je ne peux pas dire que j’espérais qu’il me mette un coup, mais je savais que certains joueurs n’aiment pas ça", a-t-il expliqué après coup.

Une provocation, certes déplacée, mais qui fait aussi partie du jeu. Quand on est sportif professionnel, il faut être capable de garder son sang-froid en toutes circonstances, sous peine de pénaliser son équipe. Dans ce cas-ci, cela n’a pas complètement porté à conséquence puisque les Anderlechtois ont quand même réussi à décrocher le point du match nul. Mais ce geste de Sébastien Dewaest est-il réellement un fait isolé ou le trash-talking fait-il bel et bien partie du sport ? La réponse est simple : la provoc, certains ont ça dans le sang et sont devenus maîtres en la matière pour littéralement faire péter un câble à leurs adversaires.