Ceux qui pensaient qu’il faisait, ce dimanche, un temps à ne pas mettre un athlète dehors ont dû revoir leur jugement : la CrossCup de Roulers a connu un beau succès de participation au Schiervelde, où le terrain boueux a parfois donné des schémas de course étonnants. Tout profit pour le Louvaniste Michael Somers, qui, dans le cross long, a volé la vedette à Isaac Kimeli, auteur d’un départ trop enthousiaste et qui, après s’être isolé en tête, n’a pas pu tenir ce rythme dans le dernier tour, préservant in extremis sa deuxième place devant Nicolaï Saké.