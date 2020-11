La sortie de son livre de souvenirs "Mes arrêts sur image : quarante ans de journalisme sportif" s’inscrit comme l’ultime témoignage professionnel de Michel Lecomte.

Avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier, il a couché sur papier ses plus belles rencontres, ses plus grandes émotions. Préfacé par Justine Henin, quadruple vainqueur de Roland Garros, ce livre nous fait voyager au cœur des exploits mais aussi des échecs du sport noir-jaune-rouge et nous fait découvrir la face humaine des nombreuses personnalités qu’il a pu croiser durant ces quatre décennies.

Nous lui avons soumis une liste volontairement subjective de onze noms (comme une équipe de foot…) sur lesquels le Monsieur Sports de la RTBF réagit à chaud. Au casting des invités (entre autres) : Marc Wilmots, Stéphane Pauwels, Roger Laboureur, Eddy Merckx,…

> Ne manquez pas notre interview complète de Michel Lecomte, demain dans votre DH Mag et ici-même, sur dh.be !