Mike Tyson affronte Roy Jones Jr, ce samedi, à Los Angeles. Gare aux étincelles !

Àvotre gauche, Mike Tyson, 54 ans, 50 victoires pour 6 défaites. À votre droite, Roy Jones Jr, 51 ans, 66 victoires pour 9 défaites. Deux anciennes gloires de la boxe mondiale qui ont marqué l’histoire de leur discipline. Le premier en devenant champion du monde des lourds à l’âge de 20 ans, en 1986, dans un style hautement spectaculaire se nourrissant d’explosivité et d’agressivité. Le second en s’emparant de titres mondiaux dans quatre catégories de poids différentes, régnant sans partage pendant plusieurs années sur la catégorie des mi-lourds. La grande différence entre eux ? Outre leur personnalité, l’un, Tyson, a arrêté sa carrière en 2005. L’autre, Jones, est resté actif jusqu’en 2018, même si ses plus belles années étaient depuis longtemps derrière lui.

(...)