Mike Tyson confirme son retour: "Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie" © Belga Autres sports N. Ch.

La légende de la boxe se prépare à un combat caritatif. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines et c'est sur le point de se concrétiser: Mike Tyson va remonter sur le ring à 53 ans. Dans une interview accordée au rappeur Lil Wayne, Tyson a expliqué qu'il se sentait prêt à combattre de nouveau: "Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie. Je vais continuer comme ça. Je suis à 104 kilos et je me prépare à aider ceux qui ont eu moins de chance que moi. Je vais le faire, ce combat caritatif. Je vais prendre cet argent et aider les sans-abri et ceux qui sont accros. Parce que j'ai été un sans-abri et j'ai été accro. Je sais que c'est difficile. Peu de gens y survivent."



Le dernier combat de Tyson remonte à 2005 et une défaite par K.-O. face à Kevin McBride. Celui de son comeback pourrait être contre Evander Holyfield, lui aussi sur le point de remonter sur le ring, mais rien n'est encore décidé: "Nous avons l'embarras du choix... Il y a tellement de monde qui veut disputer ce match. Tu n'en reviendras pas quand on les rendra publics. Le contrat sera probablement signé cette semaine."



Les fans de Iron Mike seront bien vite fixés...