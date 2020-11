On en sait plus sur le combat exhibition très attendu entre Mike Tyson et Roy Jones Jr, les deux légendaires anciens champions américains qui ont décidé de remonter sur le ring à respectivement 54 et 51 ans.

Cet affrontement (à suivre en direct sur AB3 à 4h, dans la nuit de samedi à dimanche, avec Charles Bietry et Matthieu Kassovitz aux commentaires), qui aura lieu au Staples Center de Los Angeles, se déroulera en huit rounds de deux minutes, au grand dépit des boxeurs.

"Ce sont les femmes qui boxent durant deux minutes", avait souligné récemment "Iron Mike", alors que Roy Jones Jr a, lui aussi, fustigé cette décision : "Pourquoi on va faire des reprises de deux minutes? Nous sommes deux des meilleurs boxeurs de l'histoire à faire ça? Deux minutes, ça ne nous fera rien". Il n’en ira pourtant pas autrement.

Ensuite, qu’ils le veuillent ou non, il n’y aura pas de vainqueur à ce duel arbitré par Ray... Corona (cela ne s'invente pas!). Il n’y aura d’ailleurs pas de juges officiels autour du ring : seuls d’anciens champions de la WBC pointeront un score mais qui n’aura qu’un caractère indicatif. Les paris ne seront donc pas possibles.

Mike Tyson et Roy Jones, qui ont souscrit au programme antidopage de la Vada (agence antidopage volontaire), n’ont pas l’obligation de porter un casque de protection. En revanche, ils devront utiliser des gants de 12oz un peu plus grands que ceux utilisés par les boxeurs de l'élite.

Il n’y aura pas de K.-O. possible ! Ainsi en a également décidé la commission athlétique de Californie qui ne veut pas voir d’accident. Si l’un des deux hommes, qui auraient voulu s’affronter "pour de vrai", souffre d’une coupure trop importante, le combat sera d’ailleurs immédiatement arrêté. "C'est une exhibition !" insiste Andy Foster, le directeur de cette commission. "Je ne veux pas qu'ils mettent tout en oeuvre pour se faire mal l'un l'autre. Ils vont faire un sparring intense mais ce n'est pas le but d'aller chercher un knock-out. Ce n'est pas un championnat du monde, ce n'est pas de cela dont il s'agit."

Il restera, dès lors, à apprécier le travail physique réalisé par les deux hommes pour revenir à niveau ainsi que leurs qualités de boxeur. Mais, vu leur tempérament, on imagine qu'ils pourraient quand même se laisser aller à contourner l’une ou l’autre règle à un moment donné...