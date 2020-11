Quinze ans après son dernier combat officiel, trente-quatre ans après avoir conquis le titre de champion du monde des poids lourds, Mike Tyson est donc remonté sur le ring à l’âge de 54 ans, ce samedi soir, au Staples Center de Los Angeles. Très attendu, son affrontement à huis clos face à une autre ancienne gloire quinquagénaire, Roy Jones Jr (51 ans), a débouché sur un match nul flatteur pour son opposant à l'issue des huit rounds de deux minutes. Une décision qui ne figurera pas à leur palmarès vu la dimension d'exhibition attribuée à ce combat.

Vêtu de son célèbre short noir, Iron Mike, bien en jambes, a d’emblée marqué son territoire, prenant les premiers rounds à son compte. Si l’attitude n’a pas changé, avec une tête balançant de gauche à droite et un buste assez mobile, l’explosivité a bien sûr pâti du poids des ans, de l’inactivité et de la transformation physique. Roy Jones Jr, dans une tenue aux couleurs des Lakers en hommage à Kobe Bryant, ne s’en plaindra pas, lui qui a connu bien des difficultés à trouver son rythme. Souvent dans la retenue, le Floridien a laissé l’initiative à son adversaire, Tyson cherchant dans son style caractéristique à casser la distance alors que Jones, lançant son jab de temps à autre, fuyait ces corps à corps dont le plus jeune champion du monde des lourds de l’histoire raffole.

Sentant réellement la puissance de Tyson, qui a multiplié les coups au corps et lancé quelques crochets du gauche bien sentis, Jones a accroché très souvent les bras de son adversaire pour obliger l’arbitre à intervenir. Ce qui explique que les échanges limpides furent en définitive peu nombreux. Mais là n’était sans doute pas le plus important pour ces deux champions qui se battaient pour récolter des fonds pour aider les sans-abris et les toxicomanes… Leur émotion d’avoir disputé les huit rounds et d’avoir proposé un combat divertissant à défaut d’avoir été réellement passionnant était, par ailleurs, palpable. Comme elle était bien présente certainement chez tous ceux qui ont connu la meilleure période de ces deux hommes qui ont marqué l'histoire de leur sport. Il y avait indubitablement quelque chose de touchant à les revoir entre les cordes ce samedi...

"Je suis OK avec la décision car cela a plu au public", a commenté Mike Tyson après la fin de ce combat. S'adressant ensuite à Roy Jones Jr, il a dit :"Je sais que je t'ai touché et tu as encaissé. Je te respecte."

L'ancien finaliste NBA Nate Robinson mis K.-O.

Dans l’ensemble, cette soirée à la production léchée proposée par la plateforme Triller a atteint son objectif avec une réunion conçue comme un spectacle mêlant boxe et musique (les rappeurs Snoop Dogg, Wiz Khalifa et French Montana ont occupé les premiers rôles). Davantage que le main event et surtout que le duel embarrassant au cours duquel l’ancien finaliste NBA Nate Robinson a été mis K.-O. au 2e round par le ‘Youtubeur’ Jake Paul, les puristes retiendront toutefois en priorité les résultats des combats officiels. Avec le succès avant la limite de Jamaine Ortiz contre Sulaiman Segawa en poids légers (KO technique au 7e round) ainsi que ceux conquis aux points par Badou Jack contre Blake McKernan en mi-lourds et par Irvin Gonzalez face à Edward Vazquez en poids plumes.