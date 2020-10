La carte principale commence à 20h (heure belge). Khabib et Gaethje devraient faire leur entrée vers 23h.

Ce samedi soir, Abu Dhabi sera le théâtre d'un des plus gros combats d'arts martiaux mixtes de l'année quand Justin Gaethje accueillera Khabib Nurmagomedov dans l'octogone pour tenter de lui ravir sa ceinture de champion poids léger.

"Je pense que si Khabib vient à bout de Justin, il deviendrait non seulement le meilleur de l'histoire de sa division, mais également le meilleur combattant de la planète et il serait en route pour verrouiller le statut de 'GOAT' (NdlR : Greatest Of All Time - le meilleur de tous les temps) du MMA", affirmait Dana White, le fantasque président de l'UFC.

En cas de victoire, le Daghestanais prolongerait son invincibilité à 29 combats. Un bilan incroyable, surtout lorsque l'on jette un œil à ses précédents adversaires : Edson Barboza, Al Iaquinta, Conor McGregor, Dustin Poirier...

Fort de son incroyable background en sambo (art martial russe qui mêle lutte, judo et boxe), Khabib n'a perdu qu'un seul round de toute sa carrière - le 3e face à McGregor - et rêve de raccrocher ses gants avec un record parfait de 30 victoires et 0 défaite.

Mais cette fois, vu les circonstances particulières, "The Eagle" se retrouve probablement face au plus grand défi de sa carrière : (...)