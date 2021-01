Qui est Dustin Poirier ? Quels sont ses points forts ? Quels sont les enjeux pour The Notorious ? Quid d'un deuxième combat contre Khabib Nurmagomedov ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 4h du matin, Conor McGregor effectuera son (énième) retour dans l'octogone dans le cadre de l'UFC 257, sur Fight Island. Face à Dustin Poirier, The Notorious promet "un chef-d'œuvre" et prédit une victoire en "60 secondes". L'Irlandais n'a plus enfilé les gants depuis janvier 2020, quand il avait vaincu Donald Cerrone par TKO après… 40 secondes à peine.

Si le vétéran Cerrone est un nom reconnu au sein du microcosme du MMA, l'adversaire qui se dresse maintenant devant McGregor est un client bien plus dangereux. Poirier fait partie des meilleurs éléments de la division des poids légers. Les deux hommes se sont déjà affrontés, mais en poids plume, en 2014. The Notorious était venu à bout de l'Américain via TKO dans le premier round. Mais depuis, "The Diamond" est devenu bien plus expérimenté et mature. (…)