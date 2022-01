Son petit-fils Nico, qui compte trois victoires chez les pros, perpétue la tradition familiale sur le ring. Avec le promoteur Bob Arum à ses côtés...

C’est entouré de stars de la musique (Stevie Wonder, Quincy Jones, Lenny Kravitz,…), du cinéma (Samuel L. Jackson, Atnhony Hopkins,…) et du sport (Sugar Ray Leonard, David Beckham, Andre Agassi, Steffi Graf,…) que Mohamed Ali avait célébré son 70e anniversaire, en 2012, lors d’un grand gala organisé à Las Vegas. Atteint de la maladie de Parkinson depuis de longues années et installé dans une chaise roulante, l’icône du sport mondial, les yeux rieurs, avait apprécié les multiples attentions à son endroit ainsi que l’effort commun destiné à rassembler des fonds pour la recherche scientifique dans le domaine des troubles neurologiques.



(...)