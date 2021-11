Arnaud Dely avait les larmes aux yeux en franchissant la ligne d’arrivée ce samedi, à Avilès, théâtre du Mondial de duathlon. Des larmes de douleur, mais aussi de bonheur, celui d’avoir arraché la médaille de bronze, derrière les Français Guerbeur et Hueber. Victime de crampes à vélo, le Liégeois de 24 ans n’en menait pas large, comptant le moindre effort dans un groupe de tête de six concurrents avec trois Belges (Bierinckx, Vandecasteele et Dely), deux Français (Guerbeur et Hueber) ainsi que le redouté Marocain Abdelmoula.

Dans le dernier des six tours de 6,6 km à vélo, le Français Guerbeur et le Belge Bierinckx ont réussi à s’isoler, posant leur machine avec quelques secondes d’avance sur l’autre Français, Hueber, Abdelmoula et le duo Vandecasteele-Dely. Si Nathan Guerbeur est parvenu à se maintenir en tête et à décrocher le titre mondial, succédant à son compatriote Benjamin Choquert, Vincent Bierinckx a malheureusement craqué, voyant Maxime Hueber et… Arnaud Dely le dépasser et terminant à la plus mauvaise place, la quatrième.

"Après 15 km à vélo, j’ai cru que c’était terminé pour moi"

Revenu du diable Vauvert en deuxième course à pied, Arnaud Dely a donc décroché une médaille de bronze miraculeuse lors de ce Mondial de duathlon. Mais que s’est-il donc passé pour le jeune Liégeois ?

"Après 15 km à vélo, j’ai commencé à souffrir de crampes aux ischios et, franchement, j’ai cru que c’était terminé pour moi. J’ai essayé de garder mon calme mais, à chaque relance, je ressentais une douleur. Je me suis donc accroché tant bien que mal. Quand Nathan Guerbeur et Vincent Bierinckx ont attaqué sur la fin des 40 km, je n’ai pas pu les suivre. Et, sur les 5 km à pied, je me suis arrêté à trois reprises pour m’étirer ! Je n’ai pu courir à mon niveau que pendant deux kilomètres, les deux derniers, et je suis revenu. C’est incroyable ! J’étais venu pour l’or, mais je suis content de cette médaille de bronze."

Le classement final : 1. N. Guerbeur (Fra) 1h45.28 ; 2. M. Hueber (Fra), à 6 ; 3. A. Dely (Bel), à 25 ;

4. V. Bierinckx (Bel), à 40 ; 5. A. Vandecasteele (Bel), à 56.