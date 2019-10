Nos gymnastes masculins ne sont pas parvenus à imiter l’équipe féminine emmenée par Nina Derwael en se qualifiant pour les Jeux après une entrée catastrophique que cheval d’arçons...

La pression était sans doute trop forte pour les gymnastes masculins belges, appelés à débuter leur Mondial au cheval d’arçons. Après une excellente prestation de Jimmy Verbaeys, ils ont vu s’envoler leur rêve olympique avec… trois chutes !

Noah Kuavita, Luka Van Den Keybus et Maxime Gengtes ont, en effet, dû s’y reprendre à deux fois pour terminer leur exercice. Résultat : un déficit de trois points et donc un total de 36,699 n’autorisant déjà plus aucun espoir.

Mais nos représentants eurent le mérite de ne jamais baisser les bras lors de cette compétition. Certes, leurs performances furent encore entachées de quelques petites fautes, notamment une nouvelle chute, celle de Daan Kenis à la barre fixe, expliquant leur total général de 240,360 points, loin de l’objectif (245 pts).

Il n’empêche, ce Mondial a révélé un jeune, Noah Kuavita (20 ans). Après sa malheureuse chute au cheval d’arçons, Noah s’est montré le meilleur de nos gymnastes au saut, aux barres parallèles et à la barre fixe, où il a laissé parler toute son explosivité. Incontestablement un gymnaste à suivre !

Notons encore les bonnes prestations de Maxime Gentges aux anneaux, un agrès toujours délicat, de Luka Van Den Keybus au saut, de Jimmy Verbaeys à la barre fixe et au sol ainsi que de Daan Kenis, au sol encore. Mais ce fut visiblement insuffisant pour décrocher ce fameux sésame olympique…