Émeline Detilleux a réussi une excellente performance, ce samedi, à Leogang (Autriche), théâtre du Mondial de VTT ! Engagée dans l’épreuve arc-en-ciel réservée aux -23 ans féminines, la jeune vététiste de Cerfontaine, âgée de 20 ans, s’est classée septième après une course toute en maîtrise.

Alors qu'elle avait annoncé, a priori, viser un Top 15, Émeline Detilleux a pris un départ logiquement prudent, pointant en 16e position, à 1’21 de la Française Loana Lecomte (en tête de bout en bout !), après le tour de chauffe. Remontant deux places dans la deuxième moitié du premier grand tour, qu’elle boucla au 13e rang, à 3’07 déjà de la tête de course, la Namuroise a profité de la deuxième des quatre grandes boucles de ce parcours particulièrement exigeant pour entrer dans le Top 10.

À partir de là, Émeline Detilleux a, certes, continué à lâcher du lest (comme toutes les autres concurrentes…) à la Française Lecomte, mais elle a conservé sa place, pointant en 8e position au terme du deuxième tour, puis en 7e à la fin du troisième et du quatrième. Et, enfin, sur la ligne d’arrivée, qu’elle a franchie, à 6’00 de la nouvelle championne du monde, entre la Russe Kirsanova et l’Italienne Marchet, en 1h19’34.

Un bel effort pour une super perf !