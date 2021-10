Comme en 2019, le parcours de Ziad El Mohor aux championnats du monde amateurs s’est arrêté au stade des seizièmes de finale. Ce samedi après-midi, à la Stark Arena de Belgrade, le seul boxeur de la LFB engagé dans la compétition (-80kg) a été battu aux points (4-0) par l’Ukrainien Bogdan Tolmachov non sans avoir posé de grosses difficultés à son opposant en fin de combat.

Malheureusement, l’entame de notre compatriote n’a pas été suffisamment agressive et Tolmachov, fort d’un bon jab, en a profité pour s’installer sur le ring et prendre légèrement le dessus sur son adversaire. Les juges ont d'ailleurs récompensé unanimement l’activité de l’Ukrainien. En retard au pointage, El Mohor devait idéalement remporter le deuxième round pour établir l’égalité et son attitude changea instantanément. Plus décidé, installant une grosse pression sur son adversaire, dont la pommette droite était ouverte, Ziad ne fut malheureusement pas récompensé par les cinq juges dont un seul lui donna l’avantage. Très étonnant ! Alors que Tolmachov montra déjà des signes d’essoufflement en fin de deuxième round, la troisième round fut presque à sens unique, le Bastognard ne lâchant pas sa proie pour tenter de renverser le cours des choses. Avec de grosses droites et une pression constante, El Mohor a tout tenté mais son baroud ne porta pas ses fruits. Dommage !

Victor Schelstraete (-86kg) est notre dernier représentant dans ces championnats du monde. Le Gantois, vainqueur par K.-O. lors de son entrée en lice, affrontera dimanche le Croate Damir Plantic en seizièmes de finale.