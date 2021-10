La 21e édition des championnats du monde amateurs est officiellement ouverte, à Belgrade (Serbie), depuis ce dimanche. Victor Schelstraete y fut le porte-drapeau de notre (petite) délégation de trois athlètes qu’il compose avec Ziad El Mohor et Vasile Usturoi. Trois hommes qui avaient déjà pris part à l’édition 2019, à Ekaterinbourg, qui fut historique pour notre pays avec six boxeurs au deuxième tour ! Depuis lors, Nabil Messaoudi et Ibrahima Diallo sont passés dans les rangs professionnels et Lancelot Proton de la Chapelle, tout proche de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, est en passe de le faire. Reste donc trois représentants qui, depuis ce dimanche soir et le tirage au sort des différents tableaux par catégorie de poids, connaissent l’identité de leur premier adversaire.

© D.R.

En -57kg, le Schaerbeekois Vasile Usturoi montera sur le ring dès ce lundi soir contre l’Américain Jamahl Harvey, un boxeur de 18 ans comptant 42 victoires pour 3 défaites (il est invaincu depuis près de quatre ans) et qui a déjà intégré le top 20 mondial (il est le deuxième boxeur de son pays dans sa catégorie). Du très costaud, donc, d’emblée pour Vasile, le moins verni des trois Belges.

Mardi après-midi, ce sera au tour de Ziad El Mohor d’effectuer son entrée en lice. Le boxeur de Bastogne, qui évoluera dans la nouvelle catégorie des -80kg, affrontera le Kenyan George Cosby Ouma, un boxeur de 25 ans venu des poids moyens et dont le principal fait d’armes est d’avoir remporté une médaille de bronze lors des Jeux africains en 2019. Ce premier tour n’en reste pas moins abordable pour Ziad El Mohor à condition de faire preuve de l’activité et de la précision nécessaires.

Enfin, Victor Schelstraete devra patienter jusqu’à mercredi après-midi pour entrer en compétition. En 86kg, une nouvelle catégorie de poids là aussi (on en compte treize dans ce tournoi), le Gantois de 25 ans, qui vient d’être désigné pour la deuxième fois meilleur boxeur amateur du pays lors de la cérémonie des Gants d’or, se mesurera à l’Ouzbek Shokhajkhon Abdullaev, 19 ans à peine. Notre poids lourd-léger doit en principe être capable d’imposer son expérience voire sa puissance au cours de son entrée en lice dans ce tournoi richement doté, le prize-money atteignant 2,6 millions de dollars (un chèque de 25.000, 50.000 et 100 000 dollars sera attribué aux médaillés).