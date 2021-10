Au terme d’une très belle prestation, ce dimanche, à la Stark Arena de Belgrade, Victor Schelstraete a réussi à se qualifier pour les quarts de finale des championnats du monde amateurs. Plus actif, plus précis et plus dominant, le poids lourd-léger (86kg) a, en effet, disposé très nettement (5-0) de son adversaire en huitièmes de finale, le Croate Damir Plantic, qui fut médaillé de bronze des championnats d’Europe 2017. Le pointage des juges est sans équivoque : 30-27 pour quatre d’entre eux et 29-28 pour le cinquième.

Lors de son entrée en lice, Victor Schelstraete s’était imposé par K.-O. au deuxième round contre l’Ouzbek Abdullaev. Pour atteindre les demi-finales, le Gantois va à présent devoir dominer le Britannique Conner Tudsbury. Le combat aura lieu ce mardi après-midi.