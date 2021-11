Vainqueur aux points de l'Anglais Conner Tudsbury au terme d'un combat haletant, le lourd-léger (80-86 kilos) gantois Victor Schelstraete, 25 ans, s'est qualifié pour les demi-finales des XXIe championnats du monde amateurs de boxe AIBA, mardi après-midi sur le ring A de la Stark Arena de Belgrade. Il est d'ores et déjà assuré de rentrer au pays avec au minimum un chèque de 25.000 dollars (21.500 euros), et une médaille de bronze. Il pourra passer celle-ci autour de son Gant d'Or 2021 de meilleur boxeur amateur de l'année, qu'il a largement justifié dans la capitale serbe.

Opposé en quart de finale à l'Anglais Conner Tudsbury, 21 ans, médaille de bronze aux Championnats du monde AIBA 2018 de la jeunesse à Budapest, et surprenant vainqueur au tour précédent du Mexicain Rogelio Romero, 26 ans, cinquième dans la catégorie des mi-lourds (-81 kg) aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Belge n'avait pas caché qu'il se sentait de taille à l'emporter.

Mais il n'avait sans doute pas prévu la furieuse entame de son adversaire, qui avait abordé avec prudence son précédent combat contre Romero.

Du coup le Belge, contraint de se défendre, n'a été en mesure de véritablement répliquer que lors de la dernière minute du round. Ce qui s'avéra insuffisant pour le remporter (1-4). Il a heureusement réussi à inverser la tendance lors de la reprise suivante (4-1).

Le troisième et dernier round était donc la véritable finale de ce combat qui a tenu le public en haleine jusqu'à l'ultime coup de gong. Le verdict attendu avec la plus grande impatience par la salle, envoya finalement le Belge dans le dernier carré du tournoi: 3-2 (trois fois 29-28 et deux fois 28-29, les notes des deux juges européens, l'Allemand Holger Kussmaul et le Croate Naim Ramaj).

Une belle revanche pour notre compatriote, battu 0-5 par un autre Anglais, Cheavon Clarke, au deuxième tour du tournoi des lourds (81-91 kg) au Mondial 2019 à Ekaterinburg, en Russie.

Schelstraete tentera jeudi après-midi de se qualifier pour la finale aux dépens du Brésilien Keno Machado, médaille d'or à Buenos Aires aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 en poids moyens (-75 kg), et cinquième en mi-lourds (-81 kg) aux Jeux Olympiques de Tokyo. Celui-ci n'a en effet pas été inquiété par le Polonais Sebastian Viktorzak, qu'il a battu à l'unanimité des cinq juges (3 x 30-27 et 2 x 30-26).

La médaille d'or à Belgrade rapporte 100.000 dollars (environ 86.000 euros), et la médaille d'argent 50.000 dollars (43.000 euros).