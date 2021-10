Engagé dans un combat difficile, face à l’Ouzbek Shokhjakhon Abdullaev pour son entrée en lice aux championnats du monde amateurs de Belgrade, en Serbie, Victor Schelstraete est sorti vainqueur d’un duel de lourds-légers (86kg) très spectaculaire. Le Gantois a, en effet, conclu par une terrible droite au menton une combinaison de coups très durs qui a eu pour effet de sceller la qualification de notre compatriote à une seconde de la fin du deuxième round !

Et Victor Schelstraete a été bien inspiré d’écourter les débats car, à la surprise générale, il avait perdu le premier round par trois juges à deux alors qu’il avait déjà infligé un premier knockdown à Abdullaev après une quinzaine de secondes à peine. Le boxeur de 19 ans, médaillé de bronze des derniers Jeux mondiaux de la Jeunesse, était ensuite bien revenu dans le combat grâce à un rapide bras gauche et en procédant essentiellement en contre. De quoi donner l’impression de contrôler le combat tandis que Victor Schelstraete fut appelé à deux reprises pour vérifier l’état de son nez ensanglanté. Mais un coup a donc tout changé pour le boxeur belge, appelé à présent à rencontrer le Croate Damir Plantic en seizièmes de finale. Et sur ce qu’on a vu de celui-ci juste avant que le Gantois ne monte sur le ring, ce ne sera pas non plus un cadeau...

Avec Ziad El Mohor et Victor Schelstraete, la Belgique a, en tout cas, réussi à placer deux représentants au deuxième tour, notre troisième boxeur, Vasile Usturoi, ayant quant à lui été privé de manière très discutable d'une place en seizièmes de finale lors de son combat face à l'Américain Harvey.