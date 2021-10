Premier des trois boxeurs belges engagés aux championnats du monde amateurs à entrer en lice, ce lundi soir à Belgrade, en Serbie, le poids plume Vasile Usturoi (57kg) a tout mis en œuvre pour créer l’une des surprises de ce début de tournoi. Mais à l’issue de son duel face à l’Américain Jahmal Harvey, le gaucher belge n’a malheureusement pas été récompensé de ses efforts par les juges et s’est inclinée aux points sur décision partagée. Une grosse déception pour le coin bleu et pour notre compatriote qui pensait bien en avoir fait suffisamment pour l’emporter. Ce qui est, du reste, aussi notre avis.

Il n’y a pas de débat possible sur le vainqueur du premier round. D’une superbe gauche et grâce à son sens du timing, Vasile Usturoi, certes loin d’être favori, a rapidement expédié son adversaire au sol. Un knockdown lui conférant un avantage certain qu’il a su gérer par la suite. Mis sous pression, Jahmal Harvey a évidemment répliqué dans la deuxième reprise et se révélait dangereux dans les corps à corps. Le Belge a parfois été touché mais il a su répliquer avec un beau direct du gauche, notamment, en milieu de round.

© D.R.

Sur ses gardes et jouant sur sa mobilité, Vasile Usturoi n’a pas donné l’impression de perdre le contrôle du combat dans la dernière reprise non plus, même si l’Américain abattait ses dernières cartes, et le Bruxellois continuait à travailler comme il devait le faire. Il était loin de se douter, à en juger par son attitude corporelle, que la décision allait lui être défavorable, une issue donnant l’impression (comme c’est trop souvent le cas lors ce genre de compétition mondiale) que les représentants des grandes nations sont systématiquement avantagés dans des combats aussi serrés. Cette défaite gardera assurément un goût amer pour l'intéressé….

Ce mardi, ce sera au tour de Ziad El Mohor d’effectuer son entrée en lice (80kg), le Bastognard affrontant le Kenyan George Cosby Ouma, Mercredi, Victor Schelstraete (86kg) se mesurera, quant à lui, à l’Ouzbek Shokhajkhon Abdullaev,