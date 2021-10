Les championnats du monde de Kitakyushu, au Japon, ont enfin débuté ce mardi pour les trois gymnastes belges engagés dans la compétition. Après les premières rotations, Luka van den Keybus et Noah Kuavita occupent respectivement la 6e et la 9e places provisoires en qualifications du concours général. Le premier a totalisé 81,098 points après avoir présenté les six agrès, le second totalisant pour sa part 77,632 points. Il faudra attendre la journée de mercredi, et les dernières subdivisions, pour entériner éventuellement la qualification des deux hommes pour la finale (top 24, deux représentants par pays).

Noah Kuavita (22 ans) a, en tout cas, marqué les esprits lors de son passage à la barre fixe où il a reçu une note de 14,066 (6,00 de difficulté), la cinquième des gymnastes engagés. Spectaculaire, la prestation du sociétaire du Silok Deurne a aussi trouvé un écho très favorable après des spectateurs.

Maxime Gentges 7e à la barre fixe

La barre fixe, c’est aussi l’une des spécialités de Maxime Gentges. Le gymnaste de Malmédy a obtenu 13,900 points à l’issue de son passage et occupe la 7e place provisoire. Le top 8 est qualifié sur chaque engin. Dans l’autre épreuve que Maxime présentait, au cheval d’arçons, il a récolté 13,033 points (14e).

Les résultats

Anneaux > 12.433 Luka van den Keybus ; 11.966 Noah Kuavita

Saut de cheval > 14.333 Luka van den Keybus ; 14.200 Noah Kuavita

Barres parallèles > 14.000 Luka van den Keybus ; 11.300 Noah Kuavita

Barre fixe > 14.066 Noah Kuavita ; 13.900 Maxime Gentges ; 13.666 Luka van den Keybus

Sol > 13.966 Luka van den Keybus ; 13.600 Noah Kuavita

Cheval d’arçons > 13.033 Maxime Gentges ; 12.700 Luka van den Keybus ; 12.500 Noah Kuavita