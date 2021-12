Aligné dans la septième des neuf séries, Croenen a terminé à la 8e place en 52.11, loin de son record personnel en 51.35. Au total, le nageur du BRABO termine avec le 38e de tous les engagés. Seul le top 16 se qualifiait pour les demi-finales.

Sur 200m nage libre, Thomas Thijs a lui terminé 9e et avant-dernier de la huitième et dernière série en 1:45.92, à plus d'une seconde de son record personnel (1:44.45). Avec le 24e temps des engagés, il se classe loin du top 8, qualifié pour la finale.

Vendredi à 15h42 heure belge, Fanny Lecluyse disputera elle la finale du 50m brasse.