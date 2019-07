Kimberly Buys ne s'est pas qualifiée pour la finale du 50 m papillon des 18es championnats du monde de nattaion de Gwangju, vendredi en Corée du Sud.

L'Anversoise de 30 ans, qui dispute ses 7es Mondiaux en grand bassin, a terminé 8e et dernière de la premières demi-finale. Elle couvert la longueur de bassin dans cette épreuve non olympique en 26.51 secondes, très loin de son record national (25.70 aux Mondiaux de Budapest le 28 juillet 2017) et seizième et dernier chrono des demi-finalistes. Kimberly Buys a été créditée du 14e chrono des séries, le matin, en 26.23.

Dimanche dernier, l'ondine du Brabo Anvers avait été éliminée dès les séries du 100 mètres papillon, épreuve olympique où elle avait pris la 19e place à Londres et la 14e à Rio. La médaillée de bronze à l'Euro 2018 à Glasgow n'avait réussi que le 25e chrono en 59.26.





Fanny Lecluyse 7e de la finale du 200m brasse

Fanny Lecluyse a pris la 7e place de la finale du 200 m brasse des 18es championnats du monde de natation (grand bassin) vendredi à Gwangju, en Corée du Sud. Elle a signé le temps de 2:25.23. La victoire est revenue à la Russe Yuliya Efimova en 2:20.17 devant la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker (2:22.52) et la Canadienne Sydney Pickrem (2:22.90). Notre compatriote a nagé moins vite que la veille en séries et en demi-finales.

La nageuse du Royal Dauphins Mouscronnois disputait sa première finale dans une grande compétition mondiale en bassin de 50 mètres grâce au 6e chrono des demi-finales jeudi, assorti d'un nouveau record national (2:23.76). Elle avait déjà signé un très encourageant 7e temps en séries (2:25.05).

Fanny Lecluyse, 27 ans, était assurée d'être présente aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine depuis ses 2:24.97 sur 200 brasse aux championnats de Belgique d'Anvers le 19 mai. A Gwangju, elle a aussi réalisé les minima sur 100 brasse grâce à son record de Belgique (1:06.97) en demi-finales. Elle avait ensuite perdu le barrage face à l'Italienne Aianna Castiglioni et ainsi manqué sa place en finale.

Fanny Lecluyse avait décroché la médaille de bronze du 200 m brasse des Mondiaux 2018 en petit bassin à Hangzou, en Chine. Elle compte aussi un titre européen en petit bain dans son épreuve de prédilection, en 2015 à Netanya (Israël) et deux médailles de bronze à Seczecin en 2011 et Copenhague en 2017. Toujours, en bassin de 25 mètres, l'ondine compte aussi une médaille de bronze sur 50 brasse remportée en 2015 à Netanya.

Fanny Lecluyse doit encore participer, samedi, au 50m brasse dans ces Mondiaux de Gwangju.